E' stata un'asse intensa sull'asse Genova-Milano dal punto di vista del calciomercato. La Sampdoria e l'Inter, infatti, hanno confezionato una doppia operazione tutta incentrata sui portieri: Emil Audero in nerazzurro, Filip Stankovic in blucerchiato. La formula, in entrambi i casi, è stata quella del prestito, ma con diverse declinazioni.



Audero, ad esempio, si è trasferito alla Pinetina come vice Sommer. La clausola per l'obbligo di riscatto invece dipende da un duplice scenario: serve la qualificazione alla Champions League, e almeno il 40% delle presenze. Il primo è un obiettivo alla portata, decisamente più complesso il secondo. I club potrebbero quindi rinegoziare in futuro un suo eventuale acquisto, slegato dal prestito.



Stankovic invece è approdato a Bogliasco in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni: una cifra importante, su cui la Sampdoria dovrà necessariamente riflettere. Nell'accordo è presente anche un altro nodo, ossia il diritto di riacquisto da parte dell'Inter. La società milanese potrebbe contro riscattare il calciatore per ulteriori 500.000 euro. Il Doria ragiona sul futuro, scrive Sampnews24.com, valutando due scenari. Il primo è l'eventuale permanenza in Serie B, con l'Inter che potrebbe in quel caso decidere di rinnovare il prestito di Stankovic, il secondo è appunto legato alla situazione Audero: se il portiere scuola Juve non dovesse essere riscattato, e dovesse tornare a Genova, potrebbe anche rimanere alla Samp.