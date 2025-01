Laè in caduta libera in questa Serie B. La pessima partita con il Cesena ha mantenuto il club blucerchiato in una posizione di classifica preoccupante, la squadra genovese attualmente è al sedicesimo posto, con 21 punti in classifica ma alla pari con Salernitana e Frosinone. L'ambiente ha contestato la formazione di mister(come accade ormai costantemente al Ferraris) al termine del match, e subito dopo il fischio finale si sono scatenate voci e indiscrezioni che riguardano anche la panchina blucerchiata.- Semplici, dal suo arrivo, non ha ancora centrato nessuna vittoria continunando sulla falsariga degli allenatori precedenti: su 6 match di campionato sono arrivati 4 pareggi e 2 sconfitti, per una misera media punti di 0.67. Troppo poco per evitare lo spettro della C. Insomma, la, e qualcuno ha parlato anche della possibilità di un addio dell'allenatore.

I rumors circolati a Genova raccontano di un possibile scenario clamoroso, quello del ritorno di Andrea, anche perché la proprietà doriana quest'anno ha sotto contratto ben tre tecnici: Sottil, Semplici e proprio Pirlo, che nel 2023-2024 aveva trascinato la Samp ai playoff salvo poi essere sollevato ad inizio campionato. Un quarto mister sembra ad oggi veramente difficile da ipotizzare, e questo ha fatto emergere le voci relativa ad un Pirlo-bis.- In realtà, il presidente, intervenuto nel post gara, ha escluso questa possibilità. "In questo momento, nonostante ci mettiamo cuore, gli ostacoli sono sempre più grandi di noi: purtroppo questo è il calcio, dobbiamo essere pronti a navigare in queste acque tormentate, io per primo devo essere al comando, tenere la barra ferma ed evitare, quindi dobbiamo trovare il modo per riuscire a superare questi grandi ostacoli che continuamente ci vengono messi di fronte" ha detto il presidente. Manfredi poi ha aggiunto: "nonostante non siamo contenti dei risultati, ma soprattutto questa sera non siamo contenti del gioco espresso e quindi ripetisco che ci sarà molto da lavorare".

Nessun cambio in panchina quindi, almeno non nell'immediato. Adesso la Samp è attesa dalla partita con il Mantova, cruciale per classifica, morale e aspettative. Difficile però ritenerla fondamentale anche per il futuro di Semplici: al tecnico vengono riconsciute numerose, a partire da un'emergenza difensiva costante e da un mercato invernale che doveva apportare correttivi ma che stenta a decollare. Certo, se i risultati dovessero rimanere questi, allora non andrebbero esclusi clamorosi scenari, come quello di un Pirlo bis. Difficile, se non impossibile, ipotizzare un quarto allenatore a libro paga. Anderebbero però risolti anche alcuni contrasti emersi in passato tra Pirlo e il direttore Accardi: un altro elemento da non sottovalutare per un simile scenario.