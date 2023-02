Durante la partita con il Bologna, il neo acquisto della Sampdoria Jesé Rodriguez ha fatto il suo esordio in blucerchiato. L'occasione non è stata certo memorabile, ma ora l'attaccante spagnolo scalpita per una maglia anche contro la Lazio. Magari già da titolare.



Secondo Sampnews24.com l'unico ostacolo per una maglia dal primo minuto a Rodriguez è la sua condizione fisica. Il giocatore verrà osservato con attenzione da Stankovic durante la settimana, e il mister serbo cercherà di capire se l'ex Real e Psv è pronto a sostenere un minutaggio importante. Stankovic potrebbe anche decidere di impiegare Rodriguez al posto di Gabbiadini, affaticato, o di Lammers.