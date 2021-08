Si apre un'inaspettata possibilità di trasferimento anche per uno dei giocatori più seguiti da mister D'Aversa nel corso del ritiro. Il tecnico della Sampdoria ha fatto sapere di voler puntare molto su Lorenzo Tonelli, ma le avances dell'Empoli potrebbero cambiare le carte in tavola.



Secondo Il Secolo XIX la squadra toscana si sarebbe fatta avanti per il suo ex giocatore, e davanti all'offerta giusta il difensore potrebbe partire, anche perché così facendo i blucerchiati potrebbero risparmiare sul monte ingaggi. Sarebbe in programma anche un incontro tra Daniele Faggiano e il procuratore del calciatore, Luca Puccinelli, per discutere l'eventuale trasferimento.