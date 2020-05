Occhi viola in casa Sampdoria: la Fiorentina ha già iniziato a tessere le sue trame di calciomercato in vista della prossima stagione, con particolare attenzione ai giocatori polacchi. Il club viola infatti avrebbe effettuato un sondaggio con gli agenti di Karol Linetty, centrocampista classe 1995 attualmente a disposizione di Ranieri.



L'idea alla Fiorentina sarebbe venuta qualche settimana fa e a breve secondo La Nazione dovrebbe arrivare anche l'offerta ufficiale per la Samp. Non bisogna dimenticare che l'ex Lech Poznan non ha ancora trovato l'accordo con la dirigenza di Corte Lambruschini per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021.



Durante l'incontro l'entourage di Linetty avrebbe proposto l'operazione rilancio anche per un altro giocatore polacco, il centravanti ex Genoa Krzysztof Piatek, che potrebbe essere valutato sulla base di un prestito oneroso (anche biennale) con obbligo di riscatto.