Sassuolo-Sampdoria 4-1





Audero 5: lui ne prende 4, ma davanti a lui la difesa non esiste.



Bereszynski 5,5: perde Caputo nella micidiale ripartenza da cui si origina l'1-0 neroverde. In difficoltà.



Murillo 5: il movimento perpetuo di Caputo è un incubo che dura 90 minuti.



Colley 4,5: era il marcatore di Berardi. Può bastare?



Murru 5,5: spesso gioca il pallone con troppa fretta. L'unico che fa arrabbiare Di Fra anche nel primo quarto d'ora positivo della Samp.



Vieira 4,5: si fa cacciare fuori sul 3-0 per un fallaccio, poco prima dell'intervallo. Imperdonabile ingenuità.



Ekdal 6: se non brilla in cabina di regia, almeno si procura un rigore.



Jankto 5,5: spreca una super occasione nei primissimi minuti di gioco. Sarebbe stata forse un'altra partita. Forse.



(dall' 8' s.t. Ferrari 6: entra per soffrire in silenzio)​



Ramirez 5,5: qualche bel tocco nella prima mezzora, poi sparisce insieme alla Samp.



(dal 15' s.t. Caprari 6,5: ravviva per quel che può l'attacco blucerchiato)



Quagliarella 6,5: il più pungente dell'attacco blucerchiato. Nella ripresa si innervosisce e viene ammonito per aver scagliato il pallone in tribuna dopo un fallo di frustrazione. Segna il gol della bandiera su rigore.



Leris 5: primo tempo insipido, l'espulsione di Vieira fa il resto.



(dal 1' s.t. Barreto 6: mandato al patibolo in mediana. Mestiere ingrato)







All. Di Francesco 4,5: la sua squadra mette in difficoltà il Sassuolo nel primo quarto d'ora, poi crolla clamorosamente dopo il vantaggio neroverde. L'espulsione di Vieira distrugge anche la possibilità di rimediare con un discorso nell'intervallo. Di Fra perde nel peggiore dei modi il confronto con De Zerbi, un giochista come lui.