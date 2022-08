Negli ultimi giorni la Sampdoria ha cercato di piazzare Jeison Murillo. In caso di partenza del colombiano, il club blucerchiato avrebbe dovuto innestare un altro difensore e per questo motivo da Corte Lambruschini hanno effettuato un sondaggio con la Fiorentina per Matija Nastasic.



La trattativa, però, non sembra destinata a decollare. Le piste per l'uscita di Murillo si sono raffreddate, e senza una cessione nel reparto (su Colley è stato posto il veto da Giampaolo) la Samp non preleverà un altro centrale. Per Nastasic si parlava anche dello Spezia, perché i viola avevano proposto uno scambio con conguaglio in favore dei bianconeri per Nikolaou, ma anche questa operazione sarebbe bloccata. I toscani avrebbero offerto troppo poco, e lo Spezia non è interessata a Nastasic, per cui restano vive l'opzione Cagliari o una possibilità araba.