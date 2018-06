La Sampdoria punta forte Omar Colley. Il difensore del Genk è l'obiettivo numero uno per il reparto blucerchiato, e già oggi a Roma sono attesi alcuni emissari del club belga per discutere il passaggio al Doria del difensore gambiano classe 1992. Gli uomini mercato del Genk tratteranno per concordare prezzo e modalità di acquisto.



Secondo Il Secolo XIX, l'affare dovrebbe essere imbastito sulla base di 6 milioni di euro. L'accordo con il giocatore c'è da tempo, ora si tratta di trovare l'intesa con la squadra proprietaria del cartellino. La probabile coppia di titolari della Samp per la prossima stagione dovrebbe essere quindi quella composta da Andersen e Colley, mancino come Silvestre. L'arrivo del difensore classe 1992 sembra allontanare ulteriormente da Genova l'ex Milan e Inter, corteggiato da Spal, Sassuolo e Parma.