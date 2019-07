Oggi mister Eusebio Di Francesco inizierà ufficialmente il suo cammino con la Sampdoria. Il nuovo tecnico blucerchiato verrà presentato alla stampa, prima però andrà in scena un importante summit di mercato 'ristretto', alla presenza del presidente Massimo Ferrero e del direttore sportivo Carlo Osti. I tre si riuniranno a pranzo, con unico assente giustificato l'avvocato Romei, impegnato in un'assemblea in Lega.



E' probabile che Di Francesco, Ferrero e Osti inizino a fare il punto su quelle che saranno i movimenti in entrata e in uscita. Il tecnico blucerchiato ha chiesto principalmente esterni offensivi, ed è qui che si concentreranno i prossimi sforzi doriani anche se in passato il mercato della Samp è entrato nel vivo soltanto a luglio inoltrato.



Secondo Il Secolo XIX Ferrero potrebbe anche aggiornare Di Francesco sullo stato della trattativa per la cessione della società. Secondo il quotidiano l'allenatore potrebbe essere informato da sempre sulla vicenda, e sulla possibilità che il club cambi mano, magari già in estate.