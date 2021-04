Come ormai accade ciclicamente, la Sampdoria è arrivata alla primavera con due nomi importanti in scadenza a livello dirigenziale. Il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini infatti vedranno il loro accordo, rinnovato su base annuale, scadere a giugno e per questo motivo Ferrero starebbe valutando delle opzioni per la sostituzione dei due dirigenti.



Secondo Il Secolo XIX un nome a circolare sarebbe quello di Davide Vagnati, genovese e sampdporiano, attualmente sotto contratto con il Torino sino al 2023. Il suo profilo però non è l'unico sotto la lente di ingrandimento blucerchiata. Si parla sempre di Pasquale Foggia del Benevento e di Daniele Faggiano libero dopo l'esperienza al Genoa.



A questi direttori sportivi, già accostati alla Samp la scorsa estate, si sarebbero aggiunte alcune new entry: Tony D'Amico del Verona, e Cristiano Giuntoli in caso di partenza dal Napoli.