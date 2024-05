Sampdoria, Pedrola visitato dal professore che ha operato Borini: il punto

Il momento della, pronta ad affrontare la partita decisiva per i playoff,è sicuramente positivo. Il morale è ottimo nella truppa blucerchiata dopo il doppio successo contro Reggiana e Catanzaro, il desiderio della truppa di Pirlo di giocarsi l'accesso in Serie A è ottimo, l'unica nota stonata riguarda Estanise le sue condizioni fisiche, dopo la doccia fredda dell'infortunio in Samp-Reggiana. Gli esami infatti avevano evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.Quando il calciatore, lanciato a rete, si è accasciato a terra in lacrime toccandosi il retro della gamba destra, la stessa infortunatasi ad ottobre, il Ferraris si è gelato. Si era capito subito che il gioiellino spagnolo doriano aveva patito un problema significativo, dopo i sei mesi out già vissuti in questa stagione. Per vederci più chiaro, ieri Pedrola è stato visitato dal professor Lasse. Si tratta dello stesso professionista che ha operato Fabioa novembre per la rottura del tendine dell’adduttore della coscia sinistra.

Da capire adesso come si muoveranno la Samp, il Barcellona e il ragazzo. Nei prossimi giorni si deciderà in merito alche dovrà giocoforza essere il più cauto e risolutivo possibile. Per la Samp è già scattato l'obbligo di riscatto, anche se i catalani mantengono un diritto di riacquisto e pure una percentuale su un'eventuale futura cessione.