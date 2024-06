Sampdoria, piace Calò. Pressing su Tutuino, idea Ghilardi bis per la difesa

I rinforzi in vista della prossima stagione, per la, dovranno coinvolgere tutti i reparti. Lo sa bene Pietro Accardi che da giorni ormai sta lavorando per imbastire la formazione chiamata a lottare da protagonist per una promozione diretta in Serie A. Muovendosi all'interno dei rigidi paletti di mercato, il dirigente ha già parecchie idee, almeno una (o più) per reparto. Il primo colpo a centrocampo, liberato anche dalla probabile partenza di- ad un passo dal- potrebbe essere preso da Giacomo. Ex Sampdoria, avendo fatto le giovanili qua, il mediano gioca da due anni a. I contatti tra i blucerchiati e l'entourage del giocatore ci sono già stati, quelli con il club anche, l'operazione sembra particolarmente viva in questi giorni nonostante la concorrenza della Reggiana.

In attacco il nome caldo, oltre alla suggestione Esposito, è quello di Gennaro. I blucerchiati da tempo sono in pressing sul calciatore, autore di venti reti lo scorso anno, che di recente ha polemizzato tramite il suo agente in merito al riscatto da parte dei rossoblù. Il suo contratto scadrà nel 2026, la Samp lo segue sempre anche se dovrà combattere con un osso duro, la, che potrebbe solleticare il classe '96 con un progetto ambizioso e relativamente vicino alla sua città natale, Napoli.In difesa, Accardi potrà fare valere la sua esperienza da ex difensore. Un'indicazione da Pirlo però l'avrebbe già ricevuta: il tecnico ritroverebbe volentieri Daniele, rientrato adopo una stagione da titolarissimo a Genova. Nel precedente accordo tra Samp e Verona c'era l'obbligo di riscatto del classe 2003 in caso di promozione in Serie A. Lo scenario non si è verificato ma la Samp potrebbe tornare alla carica in questi giorni con i gialloblù per riavere Ghilardi in prestito, magari con un'altra formula.