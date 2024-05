Sampdoria, Pirlo: 'Con la Reggiana ci giochiamo tutto. Ci sarà Eriksson'

E' un Andreasoddisfatto quello che ha incontrato la stampa dopo la gara con il Lecco, analizzando il match giocato dallae le difficoltà incontrate: "Sapevamo che non fosse una passeggiata, siamo rimasti in partita e poi abbiamo sfruttato la superiorità numerica nel migliore di modo" ha detto a leccochannelnews.it. "Dovevamo fare questa gara, giocando sulle seconde palle perchése non ti abitui e pensi di fare una passeggiata, torni a casa con le ossa rotte".

Sull'espulsione: "Ho visto una gamba un po’ alta, dal campo mi è sembrato un intervento pericoloso. Segnali positivi? Anche chi ha giocato di meno ha fatto la sua parte, bravi a farsi trovare pronti i giocatori subentrati. Solo con la forza del gruppo potevamo portare avanti questa. I ragazzi hanno giocato bene, quando giochi con la testa libera ti viene da provare qualcosa di diverso. Ai nostri ragazzi l’abbiamo ricordato ed è stata così, il Lecco ha giocato alla morte per novanta minuti ed era giusto che fosse così.

Pirlo ha parlato anche dei cambi e dei singoli: "è entrato molto bene dopo mesi d’inattività, ha messo inserimenti che ci sono mancati. Speriamo possa ritrovare velocemente la condizione. I ragazzi entrati non avevano tanti minuti nelle gambe, era importante mettere giocatori di corsa e chi è entrato ha fatto la differenza.speriamo di recuperare tutti. Pedrola l’abbiamo aspettato tanto, ha qualità diverse rispetto agli altri giocatori anche nella posizione in campo. Murru? Uscito per un problema fisico.? Era in difficoltà, la sostituzione è stata azzeccata".

L'obiettivo è chiaro, sono i play off: "È lì, dobbiamo stare concentrati perché domenica abbiamo un’altra partita importante.Classifica? Non dobbiamo fare la corsa su qualcuno, se vinciamo siamo dentro". In quella partita, al Ferraris ci sarà anche: "Sarà un piacere onorarlo a Marassi, speriamo di regalargli una vittoria".