Ieri, nel primo allenamento post Empoli, la Sampdoria ha dovuto fare a meno di Fabio Quagliarella. L'attaccante blucerchiato, grande protagonista del match con gli azzurri, si è allenato a parte, ha fatto sapere la società blucerchiata.



Da Bogliasco però non filtrano grosse preoccupazioni in merito. Quagliarella, che già negli scorsi mesi aveva accusato un problema al soleo, dovrebbe recuperare senza problemi in vista della sfida con l'Atalanta.