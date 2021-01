Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, parla a Sky Sport prima della sfida con la Juventus: "La vivo con molta serenità, devo essere sincero. Per noi è una partita importante e molto difficile, dovremo essere super concentrati e sbagliare pochissimo. E servirà fortuna. Pirlo allenatore? Sì me lo immaginavo, non subito così però Andrea è unico, è un ragazzo super intelligente come lo era da giocatore. Gli auguro veramente tanta fortuna e una bellissima carriera, noi speriamo oggi di fargli passare un brutto sabato. Regalo per i 38 anni? Non mi piace festeggiare i compleanni, si avvicina il traguardo di fine carriera, da un certo punto di vista non è brutto. Speriamo che la squadra mi faccia un regalo o che lo faccia io ai compagni".