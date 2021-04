Ci sono alcune situazioni da monitorare attualmente in casa Sampdoria, e riguardanti le condizioni in particolare degli attaccanti blucerchiati. Questa mattina infatti l'allenamento a Bogliasco in ottica Roma ha visto, come ieri, un lavoro individuale per tre componenti del reparto avanzato, ossia Quagliarella, Torregrossa e Keita Balde.



Il senegalese e l'ex Brescia hanno lavorato parzialmente in gruppo, poi si sono staccati per proseguire con sedute individuali, aggiungendosi a Fabio Quagliarella, che si è allenato a parte. Le condizioni di Keita non destano particolari preoccupazioni, come preventivato Torregrossa non sarà della partita, da monitorare con attenzione invece la situazione di Quagliarella.