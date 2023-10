La decisione di affidare gli Europei all'Italia avrà anche delle ricadute su Genova, sulle sue due sqaudra Sampdoria e Genoa e sullo stadio Luigi Ferraris. I lavori all'impianto non si sono mai fermati, pur procedendo sotto ritmo, ma va ricordato che nel dossier presentato a supporto della candidatura di Genova era previsto il restyling completo dello stadio, sulla base di un progetto preparato dall'architetto Hembert Penaranda.



Il piano come detto verrà portato avanti dalla Sampdoria e dal Genoa, anche se rispetto all'anno scorso per quanto riguarda i blucerchiati ci sono state novità importanti, come il cambio di proprietà. I nuovi azionisti Radrizzani e Manfredi sono molto sensibili al tema: Radrizzani a Leeds aveva acquistato anche Elland Road, e sembra quindi probabile un coinvolgimento nella vicenda. Oltretutto, appena arrivati a Genova Radrizzani e Manfredi avevano subito comunicato al Comune e alla Regione la volontà di investire su Marassi. I proprietari per ora non si sono ancora pronunciati, ma lo faranno quasi certamente dopo l'omologa del Tribunale al piano di ristrutturazione, necessaria prima del definitivo closing.