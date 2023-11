Nuovi cambiamenti all'orizzonte in casa Sampdoria. L'assetto societario, infatti, potrebbe subire una sorta di 'stravolgimento' perché il nuovo plenipotenziario sarà Matteo Manfredi, inizialmente socio di Andrea Radrizzani nell'operazione di salvataggio del club blucerchiato e adesso gestore del club. L'ex presidente del Leeds pare essersi defilato e a breve Manfredi potrebbe assumere l'incarico di presidente della Sampdoria. L'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.



Manfredi arriverà a Genova oggi, per stare vicino alla squadra. Niente investitori al Ferraris, ma il numero uno 'in pectore' doriano si dedicherà al club. Il ruolo di Radrizzani invece pare essere sempre più marginale. Potrebbe essere allo stadio, ma probabilmente si tratterà di una toccata e fuga in terra Ligure.