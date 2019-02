Anche ieri, alla ripresa degli allenamenti della Sampdoria, Gaston Ramirez è stato costretto a lavorare a parte, alle prese con esercizi in piscina per recuperare dalle noie muscolari che gli avevano impedito di partire con la squadra alla volta di Milano. Il trequartista uruguaiano la settimana scorsa ha accusato un fastidio ad un polpaccio, che non sembra dargli tregua.



L'ex Bologna verrà valutato nei prossimi giorni, ma attualmente la sua presenza per la sfida di domenica all'ora di pranzo è in fortissimo dubbio, e difficilmente potrà essere della partita. In caso non dovesse farcela, Giampaolo lancerà nuovamente dal primo minuto Riccardo Saponara, già titolare contro l'Inter anche se il trequartista italiano è sembrato un po' appannato nella sfida di San Siro.