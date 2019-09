Per la seconda volta, la Sampdoria stava per perdere Kaique Rocha, difensore brasiliano arrivato sul filo di lana dal Santos. Già qualche settimana prima i blucerchiati sembravano vicini a chiudere l'operazione per il giocatore, che era arrivato in silenzio a Genova per svolgere le visite mediche. Alla fine però il Santos non aveva dato l'ok, a causa dell'offerta troppo bassa. Il Doria proponeva infatti 1 milione per il suo cartellino, essendo il contratto in scadenza nel 2020, mentre il club brasiliano chiedeva una cifra più alta.



I nodi della trattativa sono stati riannodati in occasione di Sassuolo-Sampdoria, quando Di Francesco ha chiesto rinforzi anche in difesa. Secondo Il Secolo XIX a quel punto la Samp avrebbe fatto ripartire la trattativa, ritoccando verso l'alto la proposto. Rocha è costato infatti complessivamente quasi 3 milioni, 1,3 al Santos (che ha mantenuto anche il 15% sulla prossima rivendita) più svariate commissioni agli agenti del ragazzo.



A quel punto, ricevuto l'ok del Santos, Rocha è arrivato a Milano per poi raggiungere in macchina Genova, e ha firmato il contratto, che è stato digitalizzato e inviato in Lega, venendo depositato soltanto alle 21.59, 60 secondi prima del fischio finale del calciomercato. Rocha si è già allenato con la prima squadra, ma è probabile che l'esordio del classe 2001 avvenga inizialmente con la Primavera.