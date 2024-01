Sampdoria, ricorso per far tornare Ferrero. Il club: 'Siamo sereni, nulla di nuovo'

La notizia deflagrata ieri del ricorso presentato da Gianluca Vidal, commercialista e trustee di Sport Spettacolo, la holding riconducibile a Massimo Ferrero, per annullare la cessione della Sampdoria a Manfredi e Radrizzani non ha colto di sorpresa la società. La linea che trapela dalla società è chiara: "Nulla di nuovo. Abbiamo già subito altre azioni di disturbo e siamo consci che non si fermeranno. Dal canto nostro, possiamo solo esprimere totale serenità in merito".



Ad occuparsi del ricorso, fa sapere Il Secolo XIX, sarà Daniela Marconi della sezione XV civile del Tribunale di Milano, specializzata in materia d'impresa. Vidal come noto chiede di accertare la nullità delle scritture private risalenti allo scorso 12 e 13 giugno, di fatto restituendo il club alla Sport Spettacolo Holding. Nel ricorso si utilizzano termini pesanti secondo il quotidiano contro Massimo Ienca (all'epoca amministratore unico di SSH) Manfredi, Radrizzani e tutto il CdA. Si parla di 'collusivo accordo' e 'collusivo concorso'. Le parti sarebbero al lavoro per arrivare ad un accordo transattivo capace di chiudere del tutto la vicenda.