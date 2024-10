Sampdoria, riecco Borini e Pedrola: buone notizie per Sottil

Getty Images

Lacontinua la preparazione in vista della sfida di venerdì contro la Juve Stabia, che si disputerà a porte chiuse. La squadra di mister Sottil dovrà fare a meno di Simonee Ronaldo, entrambi infortunati durante la partita contro il Modena. La società, insieme al tecnico, ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l'attenzione sul fronte infortuni, per evitare di replicare i problemi che hanno condizionato la scorsa stagione.Tuttavia, dall'infermeria arrivano anche buone notizie. Fabio, assente contro il Modena a causa di un'influenza, si è reintegrato con il gruppo e ieri pomeriggio ha preso parte alla partitella di allenamento. Durante la stessa sessione, si è rivisto anche Estanis, una presenza che fa ben sperare. Lo spagnolo, assente da cinque mesi a causa di un doppio infortunio che ha chiuso in anticipo la sua stagione 2023/2024 con un intervento chirurgico, potrebbe finalmente tornare tra i convocati.

Il ritorno di Pedrola rappresenta una buona notizia per la Samp, che potrà contare su un'arma in più in vista dei prossimi impegni. La sua lunga riabilitazione sembra ormai conclusa, e la speranza è che possa contribuire attivamente alla causa blucerchiata nelle prossime settimane. Adesso starà a mister Sottil trovare unaal talentuoso prodotto della cantera del Barcellona, in un reparto che può contare, oltre che su Borini, anche su Coda e Tutino.