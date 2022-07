La Sampdoria è pronta a festeggiare il rinnovo di Tomas Rincon. Il centrocampista ex Torino, arrivato a gennaio in blucerchiato, aveva un contratto in scadenza a giugno, ma l'intesa tra il calciatore e il Doria sembra ormai totale. Addirittura, in attesa dell'ufficialità, trapelano i dettagli: il nuovo contratto sarà annuale, fino al 30 giugno 2023, con uno stipendio netto di 700mila euro.



Nel frattempo, però, rimane un certo stallo per quanto riguarda il rinnovo di Albin Ekdal. Secondo Il Secolo XIX oltre alla distanza tra la domanda dello svedese e l'offerta blucerchiata c'è distanza. Inoltre, la Samp vorrebbe rassicurazioni da Ekdal in merito alla sua condizione fisica, considerando la fascite plantare che lo ha frenato a lungo l'anno scorso.