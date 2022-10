Alla presentazione del nuovo allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic c'era ovviamente anche il presidente blucerchiato Marco Lanna. Il numero uno di Corte Lambruschini ha approfittato dell'occasione per ricordare, nell'anniversario della sua scomparsa, il grande presidente Paolo Mantovani: "Voglio dedicare un pensiero personale a Paolo Mantovani. Oggi è il giorno dell’anniversario della sua morte. Giocai quella partita con la Roma, fu un momento particolare. Per me Paolo è stato un secondo padre come Boskov. Volevo soltanto dedicare un ricordo a una grande persona" ha detto Lanna.



L'avvocato Romei, invece, ha parlato della trattativa per Stankovic: 'È un allenatore che abbiamo voluto fortemente, abbiamo fatto due giorni in cui abbiamo sentito altri allenatori. Ma eravamo d’accordo su Stankovic, crediamo nel suo lavoro. Ci hanno convinto personalità, idee e carisma. Lo ringrazio per aver scelto questi colori in un momento di difficoltà della squadra" riporta Sampnews24.com.