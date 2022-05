Al termine della riunione fiume andata in scena ieri a Genova, la Sampdoria ha conosciuto il nome del suo advisor, ossia il soggetto incaricato di affiancare il trustee Gianluca Vidal per trovare acquirenti e cedere il club. Si tratta di un soggetto internazionale, banca Lazard.



Si tratta di un istituto internazionale con sede a New York e uffici a Londra e Parigi. E' una società globale che lavora per aziende, associazioni, istituzioni finanziarie, governi, ma anche istituzioni pubbliche, fondi di private equity e privati, specializzato proprio in questo genere di acquisizioni.