Il nome di Bruno Petkovic, per la Sampdoria, non è una novità. Il profilo dell'attaccante croato era già circolato un anno fa nel mondo blucerchiato, anzi il giocatore era stato molto vicino al club genovese nell'ambito di un'operazione imbastita dall'allora ds Daniele Faggiano: "Ma a qualcuno nel club piaceva, ad altri no" aveva spiegato il dirigente durante i Mondiali, esplicitando il motivo del mancato arrivo del giocatore.



Ora la Sampdoria è tornata a pensare al centravanti della Dinamo Zagabria. Il canale sarebbe stato facilitato da Pirlo stesso, ex compagno di Simic, adesso ds del club croato. Il problmea però è che arrivare a Pektovic adesso è più difficile: secondo Il Secolo XIX, il suo prezzo è salito e sarebbe seguito dal Cagliari e da altri club turchi. Ultimo problema, il fatto che la Samp attualmente è in Serie B.