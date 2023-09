Nel balletto di nomi svincolati accostati alla Sampdoria in queste ultime ore, è spuntato anche un profilo di livello assoluto: il Papu Gomez. L'attaccante argentino, dopo aver rescisso il suo contratto con il Siviglia, è libero e sembra voler tornare in Italia. Secondo Il Secolo XIX Radrizzani starebbe sognando il grande colpo, e vorrebbe fare un tentativo.



Ovviamente, è evidente come l'operazione sia ai confini dell'impossibile. L'ingaggio è evidentemente fuori portata, servirebbe una grossa mano da parte di Gomez, e c'è anche un altro aspetto di cui tenere conto, ossia le ambizioni del giocatore. L'ex Atalanta è a fine carriera, e probabilmente rilanciare la Samp in Serie B non rientra tra i suoi piani per il futuro.