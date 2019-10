Saltato Gattuso, che ieri pomeriggio ha fatto sapere alladi non essere particolarmente allettato dal progetto blucerchiato, la dirigenza blucerchiata continua il casting per sostituire Di Francesco. Per la scelta, che si preannuncia cruciale, Massimo Ferrero ha cercato dichiamando a raccolta tutti i vertici di Corte Lambruschini, partendo dall'avvocato Romei (il rapporto tra i due resta difficoltoso) e passando per il ds Osti e il responsabile dello scouting Pecini.Sfumato Pioli - che era la prima scelta - e dopo l'infatuazione Gattuso, con Ferrero che rivedeva in Ringhio alcuni tratti di Mihajlovic, la Samp riflette su altri profili, e valuta un ventaglio di candidati piuttosto ampio. Oggi potrebbe esserci un tentativo per Ranieri , resiste sempre la candidatura di De Biasi e l'idea Iachini ma secondo Il Secolo XIX la Samp starebbe ragionando su tutti i vari aspetti per quanto riguarda il futuro allenatore, soppesando anche ilche il nuovo tecnico potrebbe avere su una piazza preoccupata e depressa.Per questo motivo nella rosa dei candidati sarebbero rientrati anche alcuni tecnici che hanno offerto la loro disponibilità, partendo dall'ex C.T. dell'Italia Cesarepassando per Francesco, recentemente sondato dal Genoa, e arrivando sino a Luigie a Stefano Colantuono, libero dopo l'esperienza alla Salernitana.