La Sampdoria per giugno ha già un'idea ben precisa sul mercato. I blucerchiati vorrebbero ingaggiare Jens Stryger Larsen, terzino e all'occorrenza esterno classe 1991 di proprietà dell'Udinese. Il Doria è ingolosito in particolare dalla situazione contrattuale del danese, in scadenza a fine stagione. Il giocatore è quindi un'idea concreta di Corte Lambruschini ma non per gennaio, bensì al termine del campionato.



Secondo Sampnews24.com l'obiettivo sarebbe quello di ripetere l'operazione Barreto. Il centrocampista firmò a suo tempo un contratto durante la finestra invernale con la Samp, e poi si trasferì a Genova al termine dell'annata. 2014-2015. Il Doria vorrebbe replicare l'affare anche con Stryger Larsen, battendo la concorrenza per averlo a disposizione a luglio.