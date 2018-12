Dopo il sequestro di beni per 2,6 milioni di euro eseguito la scorsa settimana dalla Guardia di Finanza, Massimo Ferrero - presidente della Sampdoria - ha ricevuto la visita di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, che gli ha consegnato il Tapiro d'oro: "Sono molto sereno, credo nella Guardia di Finanza perché è un intelligence service importante e abbiamo una magistratura di qualità, per cui chiariremo tutto nelle sedi opportune e poi se hanno voluto fare un po' di clamore, è Natale, facciamoglielo pure fare no? La giustizia trionferà e quando sarà tutto chiarito mi dovrai dare un altro Tapiro per l'altro mio figlio perché non è giusto che ogni volta che sbattono il mostro in prima pagina mi porti un Tapiro e quando dicono che sono stato vittima di un errore non mi porti un kaiser...".