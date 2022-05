Lunedì la Sampdoria è attesa da una partita cruciale. A Marassi arriva la Fiorentina, e i blucerchiati si giocheranno la permanenza in Serie A al cospetto dei viola. Per farlo, Giampaolo dovrà risolvere un paio di dubbi, ad esempio quello che ha in difesa. Di fianco al confermato Colley, infatti, sono in due per una maglia.



Il titolare sino ad oggi è stato Alex Ferrari, che ha giocato piuttosto bene nel derby e non in maniera eccellente a Roma. Il centrale è apparso un po' stanco, per questo motivo secondo Sampnews24.com Giampaolo potrebbe decidere di dargli un po' di riposo, schierando dal primo minuto Yoshida, in difficoltà in questa stagione ma positivo con Ranieri. Le valutazioni definitive, però, verranno fatte soltanto nel corso della settimana.