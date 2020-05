Da qualche giorno a Bogliasco, per gli allenamenti della Sampdoria, c'è un elemento in più a monitorare le sedute blucerchiate. Al fianco del dottor Baldari, medico societario, è presente anche un infermiere dell'ospedale San Martino specializzato in Covid.



Il suo nome è Manuel Cesa, e vigilia sugli allenamenti della Samp. Secondo Il Secolo XIX si tratta dell'infermiere che nelle scorse settimane ha avuto il ruolo di coordinatore sulla Splendid, nave attraccata nel porto di Genova e attrezzata per ospitare la convalescenza degli ammalati di Coronavirus.