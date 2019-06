Con il possibile approdo di Giampaolo al Milan, sono tantissimi i giocatori della Sampdoria che vengono accostati per un motivo o per l'altro ai rossoneri. Prima è stato il turno di Dennis Praet e Joachim Andersen, ora al belga e al danese sembrerebbe essersi aggiunto il giovane Ronaldo Vieira.



Secondo alcune indiscrezioni il calciatore ha colpito mister Giampaolo, che pure lo ha utilizzato con il contagocce nel corso della stagione. Per questo motivo il Milan starebbe pensando di ricreare la coppia, per consentire al tecnico doriano di portare avanti il lavoro fatto sull'inglese e nel frattempo fornire al Milan un sostituto per Bakayoko, che dovrebbe tornare al Chelsea.



Sembra però difficile ipotizzare che la Samp si liberi di un calciatore acquistato soltanto un'estate fa per circa 7 milioni, realizzando magari soltanto un paio di milioni di plusvalenza su un profilo che viene considerato estremamente interessante e di prospettiva dagli uomini mercato di Corte Lambruschini. Il Doria pare intenzionato a confermare Vieira anche per l'anno prossimo, e anzi, a Genova sperano che la stagione 2019/2020 possa essere quella della definitiva esplosione dell'ex Leeds.