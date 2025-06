San Siro, l'esito delle indagini preliminari di Inter e Milan

Milan, Inter e San Siro. Dopo la fine della Conferenza dei Servizi Preliminare dello scorso mese e alla dichiarazione di pubblico interesse,. Il Comune di Milano, attraverso una nota, ha rilasciato gli esiti di tali indagini dei due club meneghini.“Milano, 11 giugno 2025 –: Parco dei Capitani, parcheggio Nord e parcheggio Sud, piazzale di ingresso dello Stadio ‘Meazza’, Stadio ‘Meazza’ e la zona di accesso che lo circonda.

Nell’area del Parco dei Capitani, che coincide con quella dell’ex palazzetto dello sport, sono state condotte indagini volte a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni per la progettazione dei successivi interventi e ad escludere l’eventuale presenza nel sottosuolo di fondamenta e manufatti del vecchio palazzetto, demolito alla fine degli anni ’80. Questo tipo di analisi non ha comportato manomissioni o prelievi di suolo del parco che – come già confermato dalle verifiche ambientali effettuate nel 2015 per la realizzazione di M5 e dell’area verde – non presenta contaminazioni superiori ai limiti di legge per i siti a uso verde pubblico e residenziale.

Le indagini ambientali preliminari eseguite nelle aree del parcheggio Nord e del parcheggio Sud, del piazzale di ingresso dello Stadio ‘Meazza’, dello Stadio ‘Meazza’ e nella zona di accesso che lo circonda, sono state in totale 58.In 24 casi è stata riscontrata la piena conformità ai limiti di legge per l’uso residenziale e a verde pubblico.I risultati dei restanti 34 sondaggi rientrano nei limiti di legge per le aree a uso industriale e commerciale, limiti che si applicano anche alla viabilità pubblica (strade, piazzali, marciapiedi, parcheggi) e che risultano coerenti con le caratteristiche d’uso delle relative aree.

In particolare, 12 sondaggi sono stati eseguiti all’interno dei cancelli dello Stadio ‘Meazza’ e di questi, 4 rispettano i limiti previsti per le aree ad uso residenziale e verde pubblico. Nei restanti 8 sono stati riscontrati superamenti lievi dei limiti per IPA - Idrocarburi Policiclici Aromatici (in sette campionamenti), idrocarburi (in un campionamento), metalli pesanti (in due campionamenti)., come richiesto dalla normativa ambientale, in considerazione dei superamenti rilevati relativamente agli 8 sondaggi,(Comune di Milano-Area Bonifiche, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, ATS e ARPA)Si tratta di superamenti che, vista la tipologia di contaminanti, il valore dei superamenti e la pavimentazione dell’area, ad oggi non richiedono interventi di interdizione né di prevenzione”.