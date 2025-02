Daniele Venturelli/Getty Images

Sanremo 2025, chi sono i co-conduttori della quarta serata

2 ore fa



È come se mancassero gli ultimi 180 minuti alla fine del Festival di Sanremo 2025: ultime due partite, ultime due serate. Oggi si esibiranno tutti i 29 artisti in gara e lo faranno nella puntata delle cover e duetti: ognuno di loro ha scelto una spalla con la quale cantare un pezzo scelto da loro, sia italiano che internazionale. Anche per questa serata Carlo Conti ha i suoi co-conduttori d’eccezione: Mahmood e Geppi Cucciari.



SANREMO 2024, QUARTA SERATA: IL REGOLAMENTO - I 29 Campioni si esibiranno con un pezzo da loro scelto, sia italiano che internazionale. Le esibizioni saranno votate dalla giuria della sala stampa, TV e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). Durante la serata tutti gli artisti si esibiranno accompagnati da ospiti italiani o stranieri. Al termine della serata verrà stilata la classifica di serata: l'esibizione più votata sarà proclamata vincitrice della serata cover. A differenza delle edizioni precedenti, questa classifica non sarà inclusa nella classifica provvisoria delle tre serate precedenti.