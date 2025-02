Getty Images

Sanremo 2025, Tony Effe e la collana vietata: “Sono inca**ato nero”. Cos’è successo

15 minuti fa



Dopo l’esibizione di ieri sera - la terza puntata del Festival di Sanremo 2025 - Tony Effe era una furia. Il motivo è legato a un accessorio che il cantante indossava prima di salire sul palco dell’Ariston: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco, sono incazzato nero. Perché? Chiedetelo a loro, sono arrabbiatissimo” ha rivelato Tony dopo la fine del Festival. Amarezza e delusione per la scelta della produzione di non lasciargli al colo la catenina d’oro che era parte del suo outfit.



PERCHÉ HANNO TOLTO LA COLLANA A TONY EFFE - Al DopoFestival di Alessandro Catellan la spiegazione: “Gli abbiamo parlato, credo che il motivo fosse la presenza di un logo. È così da sempre, non si possono portare loghi sul palco”. Qualche precedente era già successo negli anni precedenti con altri cantanti, ai quali all’ultimo, prima di esibirsi, era stato vietato di portare sul palco oggetti o vestiti con stemmi e loghi.