La quarta serata del Festival di Sanremo è quella dedicata alle cover. I 25 artisti proporanno brani italiani e internazionali degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta. La co-conduttrice di oggi che affiancherà Amadeus sarà l'attrice Maria, diventata popolare per i ruoli in 'Don Matteo' e 'Blanca'- Gli ospiti di oggi sono l'attoree in collegamento dal palcoscenico galleggiante della Costa Toscana, insieme a Orietta Berti e Rovazzi ci saranno iNoemi – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (di Aretha Franklin)Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (di Fabrizio De Andrè) con Vinicio CaposselaYuman – My Way (di Frank Sinatra) con Rita MarcotulliLe Vibrazioni – Live and Let Die (di Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe VessicchioSangiovanni – A muso duro (di Pierangelo Bertoli) con Fiorella MannoiaEmma – …Baby One More Time (di Britney Spears) con Francesca MichielinGianni Morandi – Medley con Mousse T e JovanottiElisa – What a Feeling (di Irene Cara)Achille Lauro – Sei bellissima (di Loredana Bertè) con Loredana BertèMatteo Romano – Your Song (di Elton John) con Malika AyaneIrama – La mia storia tra le dita (di Gianluca Grignani) con Gianluca GrignaniDitonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (di Caterina Caselli)Iva Zanicchi – Canzone (di Don Backy e Detto Mariano versione di Milva)Ana Mena – Medley con Rocco HuntLa Rappresentante di Lista – Be My Baby (dei The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e GinevraMassimo Ranieri – Anna verrà (di Pino Daniele) con NekMichele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (di Lucio Battisti)Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (di Gino Paoli)Rkomi – Medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35Aka7even – Cambiare (di Alex Baroni) con ArisaHighsnob e Hu – Mi sono innamorato di te (di Luigi Tenco) con Mr RainDargen D’Amico – La bambola (di Patty Pravo)Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (di Lucio Battisti) con Andy dei BluvertigoFabrizio Moro – Uomini soli (dei Pooh)Tananai – A far l’amore comincia tu (di Raffaella Carrà) con Rosa Chemical