Lo 'show' di Blanco a Sanremo, la distruzione dei fiori sul palco per un problema tecnico nel ritorno in cuffia, è costata al cantante i sonori fischi dell'Ariston nella serata inaugurale del Festival. Ma non solo, scatta anche la 'squalifica'.



Radionova, emittente attiva dal 1984 nel territorio dell’Appennino reggiano, ha preso una posizione chiara e ha deciso di punire Blanchito: "Crediamo nel valore educativo della cultura ma quanto andato in scena a Sanremo va oltre lo spettacolo ed è irrispettoso per il pubblico, per i giovani che si avvicinano a questo mondo e, anche, per chi lavora nella musica o... nel settore degli allestimenti! - si legge nel testo pubblicato -. Come radio vogliamo dare il nostro segnale non trasmettendo Blanco e le sue canzoni per un mese, tenendo presente che abbiamo una responsabilità sociale verso i radioascoltatori. Dopo la sospensione Blanco avrà tempo per redimersi, volendo anche nella nostra piccola emittente".