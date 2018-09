Primo trofeo stagionale per Maurizio Sarri: la sua filosofia di gioco, il “sarrismo”, si aggiudica l’ambitissimo ingresso tra i nostri neologismi.



La redazione ha registrato il lemma in un articolo de «la Repubblica» del 6 settembre. Saranno contenti su @Sarrismofficial! pic.twitter.com/4J44GppxO7 — Treccani (@Treccani) 13 settembre 2018

. Battuto dallo spagnolo Javi Gracia del Watford per il premio come manager del mese di Agosto in Premier League, l'allenatore del Chelsea si può consolare con un altro importante riconoscimento., che indica la sua filosofia di gioco.