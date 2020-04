L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport: "La volontà di molte società è quella di portare a termine questo campionato e credo sia la cosa più giusta. Ho delle perplessità, lo spero, ma credo sia abbastanza complicato. Credo che non dovremmo andare entro fine luglio perché altrimenti andremo a complicare la stagione successiva, poi ci saranno gli Europei. Io credo che non dovremo andare entro fine luglio. L'obiettivo è portare a termine il campionato, altrimenti ci saranno tante problematiche sulla prossima annata, con i ricorsi, le vie legali e non si finirà mai. Dobbiamo fare le cose seguendo la logica. Taglio degli stipendi? Ci deve essere buon senso da parte di tutti. La cosa più importante è avere buon senso perché sappiamo le difficoltà che ci sono, aziende in crisi, stiamo vivendo un momento di disperazione totale e dobbiamo capire cosa fare. Il calcio è una grande azienda. Oggi i ricavi arrivano dagli sponsor, dal botteghino e dalle tv, mancando questi introiti andiamo in difficoltà. Da parte dei giocatori, dal settore tecnico ma anche dai dirigenti. L'attacco della AIC? Sono inammissibili certi scontri verbali in una situazione del genere. Noi abbiamo ottimi rapporti con i giocatori e sappiamo che troveremo un accordo di buon senso. Non sappiamo se si tornerà a giocare. Qui si tratta di cercare di dare un contributo al mondo, al sistema".