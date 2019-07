L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "In tanti mi hanno chiesto De Zerbi e alcuni giocatori, ma noi non siamo un supermercato. Anche l’altro giorno sono stato a trovare Squinzi in ufficio. Sa cosa mi dice ogni volta? 'Ma allora Giovanni, questo Messi me lo hai portato?'. E io: 'Presidente non è il primo nella mia lista, eh...'. Lo so che tanti dicono che qui a Sassuolo c’è tutto ma manca, nel senso di calore, il pubblico: ci stiamo lavorando, le cose stanno cambiando".



SU QUANTI GLI HANNO CHIESTO DE ZERBI - "In diversi, all’estero e anche in Italia. Ma non siamo mai stati in dubbio se proseguire o meno, perché appena finito l’ultimo campionato abbiamo cominciato a progettare. Rinnovo? Di solito sì, ma qui non è detto che si faccia come tutti gli altri. Io e Roberto abbiamo un rapporto splendido. Sintonia assoluta. Valuteremo, ne parleremo. Se è vero che ci siamo detti ‘Andiamo avanti quest’anno e poi ci salutiamo?’. Ci può stare tutto, ma fra noi non è mai un problema, lui è parte del progetto-Sassuolo".



SUL DIFETTO DI DE ZERBI - "È istintivo a volte, forse troppo: ma è il tecnico più giovane della A, quindi è comprensibile e a volte il reagire di getto sa essere un pregio di grande chiarezza"



SULLE CESSIONI - "Però, e lo dico sorridendo, non siamo certo un supermercato. È un onore ma ogni anno cediamo al massimo un pezzo-due ma solo in grandi club, perché qui stanno bene. Se deve esserci l’addio, giusto crescere, noi certamente non rinunciamo alla qualità, prova ne sia Sala che arriva dall’Inter nell’affare-Sensi: di tutti i giovani di cui si parlava, lui era il nostro primo della lista. Sensi, in verità, lo abbiamo dato all’Inter per rientrare della costruzione del Mapei Center... (ride, ndr). Da sempre cerchiamo la progettualità lavorando con lungimiranza e cercando la costruzione: lo abbiamo dimostrato con lo stadio di proprietà e adesso il centro tecnico, gioielli che molti club non sono ancora riusciti a fare. E la gente di Sassuolo se n’è accorta e sta apprezzando molto"



SU BOATENG - "Torna? Non credo, difficile. Penso che il Barcellona lo riscatterà e forse lo girerà ad un’altra squadra spagnola: probabilmente resterà in Liga".



SU CAPUTO E TRAORE' - "Caputo è adatto al nostro sistema di gioco, su Traoré siamo molto fiduciosi ma se succedesse lo vorremmo non in prestito secco ma con un diritto o un obbligo di riscatto perché noi lavoriamo così: progettiamo per crescere".

Boga e Berardi?



SU BOGA E BERARDI - "Boga resta con noi, a Berardi abbiamo detto più volte che vorremmo che fosse la nostra bandiera. Lui ha dato dimostrazione di attaccamento per aver rinunciato ad altri club in passato: penso abbia il desiderio di essere simbolo neroverde ma nel caso in cui dovessero arrivare offerte certamente ci penseremmo ben bene prima di darlo via".



SU BABACAR - "Baba ha richieste in Inghilterra e in Italia (Spal, ndr), potrebbe andare come restare".



SU CHI L'HA SORPRESA - "Bourabia ha fatto un campionato sorprendente, Magnanelli è stato la solita certezza, Berardi ha dato dimostrazione di continuità e maturità, soprattutto nel giocare per gli altri".