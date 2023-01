Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:



"Frattesi deve mettere la stessa dedizione che ha messo l'anno scorso, quest'anno sta andando fra alti e bassi come tutti e l'ultima partita ne è la dimostrazione. Vialli? Era un leader in campo e fuori, mancherà a tutti. Lo dobbiamo ricordare prima della partita e non dimenticare i segnali e i messaggi che ha mandato prima della sua scomparsa"