Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Sky dopo la sconfitta col Cagliari



"Ogni tanto facciamo dei passi indietro, sono stufo. Non dico che il Cagliari non abbia fatto la sua partita, ma noi non tiriamo in porta e questo non va bene. La responsabilità è mia, dobbiamo smetterla con questi passaggi a vuoto".



MERCATO - "Non dà fastidio: certo, va gestita la situazione, ma fa anche piacere. Se in campo non facciamo quello che serve per vincere, però, non va bene. Oggi abbiamo tenuto la palla senza voler andare a far gol, giocando con quattro attaccanti che serviamo solo quando gli altri sono a posto..."



GESTIONE - "Abbiamo alcuni giocatori che hanno meno partite e più margine di crescita. Chi ha più esperienza può dare una mano, ma il nostro ragionamento, vista la buona classifica, è quello di dare spazio a chi può migliorare ancora".



SCAMACCA - "Spalle alla porta sulla palla aerea non è bravo. Migliorerà. Il suo primo avversario è stato lui stesso, ora sta avendo numeri che non ha mai avuto... Lui e gli altri non meritano i titoli che gli state dando, ma non perché non siano bravi, ma perché non può bastare un mezzo campionato per giudicare dei ragazzi".