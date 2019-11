Lecce-Sassuolo 2-2



Consigli 6: ottime le respinte sul doppio tiro di Majer, nulla può sui gol di Lapadula e sulla punizione precisa di Falco.



Toljan 6,5: spinge tanto sulla fascia di competenza e trova anche il gol.



Marlon 6,5: si preoccupa anche da impostare da dietro e salva il risultato nei minuti di recupero anticipando Lapadula a porta libera.



Romagna 5,5: Lapadula è stato una spina nel fianco per tutta la partita, viene saltato sul gol dell'attaccante giallorosso.



Kyriakopoulos 5,5: spinge sulla fascia ma non è sempre preciso nei cross.



(dal 35' st Duncan sv)



Obiang 5,5: partita molto ruvida per il centrocampista in difficoltà contro gli avversari di reparto più tecnici.



Locatelli 6,5: offre l'assist a Toljan per il gol dell'1-1 e tutte le sue giocate sono di qualità per impostare quando non è marcato.



(dal 41' st Peluso sv)



Traorè 6: tra le linee offre qualche spunto interessante, come ad inizio partita quando si ritrova a tu per tu con Gabriel sorprendendo la linea difensiva.



(dal 21' st Djuricic 6: permette di dare maggiore spinta offensiva ai suoi ma non fa nulla di più rispetto a Traorè.)



Berardi 7: viene limitato da Calderoni ed è costretto a giocare la palla piuttosto che avere spunti individuali ma è decisivo per il pareggio quando si veste nei panni di attaccante.



Defrel 5,5: raramente è pericoloso, viene contenuto dai difensori avversari e sembra non trovare la posizione giusta. Per giocare la palla è costretto ad andare incontro ai compagni o allargarsi.



Boga 7: una vera spina nel fianco per la difesa giallorossa, la maggior parte dei pericoli nascono dalle sue giocate poichè salta spesso Meccariello ma i suoi cross sono stati mal raccolti dagli attaccanti.





All. De Zerbi 6: ha il dominio territoriale per quasi tutta la partita. Probabilmente gli è mancata una punta come Caputo perchè Defrel è stato poco funzionale al possesso palla tenuto dalla squadra nonchè ai numerosi palloni arrivati in area. Agguanta il pareggio nel finale con Berardi dopo essere stati poco pericolosi, nonostante il dominio territoriale troppo sterile. Da rivedere anche la difesa che oltre ai due gol subiti ha rischiato anche nei minuti finali dopo aver raggiunto il pareggio.