Sassuolo-Cremonese 3-2





Consigli 5,5: fortunato nel primo tempo, incolpevole sul primo gol subito, meno bene sul secondo in uscita. Però è bravo a fermare Ciofani.



Zortea 6: si prende un giallo che non merita, lotta per tutta la gara con Valeri. Applicato.



Erlic 4,5: con Tressoldi fa bene per un tempo. Poi regala palla a Dessers, che accorcia le distanze, e crolla a terra sul 2 a 2.



Tressoldi 4,5: errore marchiano sul lancio di Carnesecchi per Dessers nell’ “azione” del secondo gol grigiorosso.



Rogerio 6: tanti recuperi e belle chiusure, ma quando si sgancia è meno preciso del solito. Vince il duello con Afena-Gyan prima e Sernicola poi.



Frattesi 6: la sufficienza giusto per il gol. È così che riscatta una prestazione a dire il vero piuttosto opaca.



(22’ s.t. Thorstvedt 5,5: un tiro appena entrato e poco altro)



Lopez 6: dialoga bene soprattutto con Henrique, cala nella ripresa.



(35’ s.t. Obiang s.v.)



Henrique 6,5: probabilmente non sbaglia un tocco, anche se il suo raggio d’azione è sempre molto corto, difficilmente ti fa dire “wow!”. Eppure è importante per questo Sassuolo.



(43’ s.t. Harroui s.v.)



Defrel 6: il vice Berardi della situazione non brilla ma non fa neanche malaccio. Il solito neo è che sembra sempre che non voglia mai calciare in porta, come nel secondo tempo quando fa un controllo di troppo dal limite per essere sicuro sicuro, poi la piazza morbida per il tuffo di Carnesecchi. Mah, invece di spaccare tutto, chiede permesso…



(22’ s.t. Bajrami 7: il primo gol in neroverde arriva nel finalone, e porta tre punti insperati dopo la rimonta grigiorossa. Si piega e bum! Gran diagonale…)



Pinamonti 5: un’altra chance da titolare sprecata per il centravanti pagato 20 milioni dal Sassuolo. Due tiretti pretenziosi e poco altro.



(35’ s.t. Alvarez s.v.)



Laurienté 7,5: il migliore dei neroverdi, anzi, il migliore in campo. Disegna una maledetta alla Juninho e porta in vantaggio i neroverdi, poi fa due assist, uno di tacco e l’altro di trivela. Però!





All. Dionisi 6: in vantaggio di due gol, abbassa la guardia nella ripresa e rischia di lasciare sul campo i tre punti. Per sua fortuna ha un Bajrami in più da inserire nel finale.