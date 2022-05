(domenica 22 maggio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 38esima e ultima giornata di campionato in, impegnata a San Siro contro la Sampdoria.- Pioli può contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per il lungodegente Kjaer.Dall'altra parteal centro della difesa. Assenti gli indisponibili Toljan, Romagna, Harroui e Obiang.SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.