Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, ha concesso un'intervista a Nero&Verde per parlare del rinnovo da poco annunciato:



"Rinnovo? Sono soddisfatto e tanto, perché alla fine questo è il raggiungimento di un obiettivo che non è stato facile perché ci sono stati tanti momenti difficili e non era detto ma essendo in una società così seria hanno voluto continuare questa crescita con me".