Sassuolo-Sampdoria, match della 16esima giornata di Serie A, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 4 gennaio, alle ore 12:30 (match in diretta su DAZN, TimVision e Sky Go). La Sampdoria è reduce da una sola vittoria nelle ultime sei partite di Serie A contro i neroverdi, proprio nell'ultimo precedente, e non ha mai trovato la vittoria in due gare consecutive contro gli emiliani in A.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi



SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Colley, Amione; Bereszynski, Leris, Villar, Rincon, Augello; Gabbiadini, Montevago. All. Stankovic