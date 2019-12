È successo un fatto sorprendente al minuto 68 di Juventus-Sassuolo. I padroni di casa avevano appena appena pareggiato con Ronaldo dal dischetto, e la squadra di De Zerbi stava cercando di reagire, riaffacciandosi sulla metà campo avversaria. Una bella combinazione tra Caputo, Duncan e Djuricic al limite dell’area disorienta i bianconeri, l’ultimo baluardo dei quali è il solito De Ligt. Con una zampata pesantissima l’olandese affonda i tacchetti sulla caviglia di Duncan, che appena in tempo tocca il pallone in direzione di Locatelli e stramazza a terra. Classica entrata in ritardo di De Ligt. Brutta anche, minimo da giallo, e per di più in area.



L’arbitro La Penna non se la sente. Alza le mani e indica di proseguire, come aveva già fatto in precedenza sul contatto tra lo stesso De Ligt e Kyriakopoulos, nell’area neroverde. Compensazione, direte voi. Ma certamente, specie sul 2-2 appena conquistato a fatica dai bianconeri.



Il fatto sorprendente tuttavia non è tanto la decisione imbarazzante dell’arbitro, e non è nemmeno il silenzio ambiguo del Var, a cui stiamo facendo sempre più l’abitudine. La cosa più stupefacente è la disparità di trattamento subìta dal Sassuolo a livello mediatico. L’emittente televisiva che curava l’evento non ha fornito un solo replay dell’episodio, a fronte degli innumerevoli riservati alla presunta scorrettezza del terzino greco neroverde sull’olandese. Una svista? Un’omissione? Non saprei. D’altra parte c’è anche chi ha fatto peggio: per l’ex arbitro Cesari, che le immagini le ha fermate e ingrandite pure, De Ligt è innocente. Sfiora il pallone con la suola, secondo lui. A posto così, dai, a posto così.