Saud Abdulhamid si racconta: "Qui ho scoperto gli allenamenti la mattina"

Dopo il gol in Europa League contro il Braga,è diventato il personaggio del momento a Trigoria. L'esterno saudita sarà confermato titolare da Ranieri anche per la partita di domani contro il Como, in attesa di riscendere in campo ha rilasciato un'intervista ai microfoni del canale Youtube Kora Break: "Arrivare in Serie A è stato un grande passo, è un campionato importante e per me rappresenta una nuova esperienza.. Mi sto concentrando sul lavoro in allenamento, a volte quando finisce la seduta vado in palestra. Devo essere all'altezza della scelta che ho fatto, ma chiaramente in un campionato europeo non è un processo facile".

- "Mi alzo ogni mattina alle 7, ma prima mi sveglio sempre alle 5 per pregare. Poi alle 8.30 vado a Trigoria con l'autista e rimango lì fino alle 14.30, passo quasi tutto il giorno con la squadra.. La lingua? Mi hanno messo in un gruppo Whatsapp dove si parla italiano, per me è stato un problema tradurre i messaggi in inglese o in arabo. A volte ho chiesto di scrivermi in inglese per facilitarmi il lavoro, ma non lo parlano con scioltezza. Io mi sto già organizzando con un insegnante per imparare la lingua".

- "A Roma sto vivendo un gran momento della mia vita,e il fatto di essere riuscito ad adattarmi mi ha fatto bene e ora sento la differenza negli allenamenti".